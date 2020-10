Da Candreva a Adrien Silva: la Samp alza l'età media e consegna esperienza a Ranieri

Antonio Candreva, Adrien Silva e non solo. E' stato un mercato movimentato quello che si è appena concluso per la Sampdoria. Dopo una stagione terminata con la salvezza ottenuta a quattro giornate dalla fine, la società blucerchiata ha voluto rinnovare il parco giocatori andando a puntare sull’esperienza dei singoli per consegnare a mister Ranieri una rosa più competitiva. Sono diversi i nuovi arrivi all’ombra della Lanterna, giocatori che sono andati ad aumentare l’esperienza del parco giocatori e ad innalzare sensibilmente l’età media del gruppo. Da una base di partenza di 26,16 anni, con cui ad agosto si è conclusa la stagione, si passa a 27,2 anni del gruppo che ha iniziato il nuovo campionato.

Tante le cessioni - Sul mercato la Sampdoria ha lasciato partire diversi giocatori giovani, da Chabot 22 anni, passato in prestito allo Spezia, a Ronaldo Vieira, che di primavere anche lui ne ha 22, passato al Verona. Tre anni di più ha Linetty e 25 ne ha anche Murru entrambi passati al Torino di mister Marco Giampaolo insieme a Bonazzoli, classe 1997. Depaoli, 23 anni, è stato uno degli acquisti dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Maroni, 21 anni, ha fatto ritorno al Boca Juniors mentre Falcone, 25 anni, è andato in prestito al Cosenza e Caprari, che di anni ne ha 27, è passato al Benevento. Infine hanno lasciato il club blucerchiato Seculin, 30 anni, ritornato al Chievo e Bertolacci, 29 anni il cui contratto è andato in scadenza.

Da Damsgaard e Candreva - Gli arrivi, come dicevamo, sono stati principalmente innesti di esperienza poiché Antonio Candreva e Adrien Silva hanno rispettivamente, oltre ad un curriculum di tutto rispetto, 34 e 31 anni. Alle spalle di Audero è arrivato dal Cosenza Ravaglia che ha la stessa età del centravanti portoghese campione d'Europa mentre Regini, ritornato alla base dal prestito del Parma di anni ne ha 30. Più giovane di quattro anni invece Valerio Verre, in rete a Firenze e ritornato dall’Hellas lo scorso settembre mentre Keita Balde conta 25 primavere. Tre gli innesti al di sotto dei 25 anni con Letica, 23, Damsgaard, 20, e Rocha, 19 anni, arruolato in pianta stabile ora con la prima squadra.