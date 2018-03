Da Cutrone a Pellegrini fino a Belotti: l'Under corso di Di Biagio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Under che Under non è più, almeno in gran parte, è diventata Over. Con Luigi Di Biagio, traghettatore di talenti e pure d'espedienti vista la chiamata di Gianlugi Buffon, sale in prima squadra azzurra in via definitiva un folto gruppo dell'Under che fu. Per Patrick Cutrone e per Federico Chiesa è la prima in assoluto con quest'ultimo già negli stage per emergenti. Poi, oltre a loro, ben nove dei tredici esordienti dell'ultimo biennio. Wonder-boy, promesse, talenti emigrati, uno ritornato, altri che crescono all'ombra dei grandi, altri già esplosi nelle big o in squadre di metà classifica. Gianluigi Donnarumma, Daniele Rugani, Leonardo Spinazzola, Davide Zappacosta, Bryan Cristante, Roberto Gagliardini, Lorenzo Pellegrini, Simone Verdi, Andrea Belotti. Riparte da loro, con loro, l'Italia che verrà. Quella che sarà sparring partner di Inghilterra e Argentina ma che sarà pure un bell'esame di domani e non solo per Di Biagio.