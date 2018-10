Da Empoli all'Empoli: l'azzurro porta bene a Daniel Ciofani

© foto di Federico Gaetano

Da Empoli all'Empoli: Daniel Ciofani torna a segnare in Serie A e lo fa con una doppietta. La seconda nel massimo capitano per il capitano del Frosinone, che non ha dubbi su quale sia la sua vittima preferita. Quasi due anni e mezzo fa, Ciofani segnava le prima volta due gol nella stessa gara di A. Teatro, il Castellani di Empoli, un 2-1 esterno che non bastò al Frosinone per conquistare a fine stagione la salvezza.

Oggi, di nuovo il bersaglio preferito: un azzurro che porta bene al bomber di Avezzano. Rigore e poi gol su azione, in una gara che per il classe '85 ha rappresentato anche il ritorno al gol in A, dopo le 13 reti dell'anno scorso in B. Visto che di corsi e ricorsi, Empoli e non solo, la carriera di Ciofani pare vivere, anche nel 2014-2015 (prima promozione del Frosinone) il capitano chiuse a 13 gol in B. Poi l'anno dopo nove reti in A, tra cui la doppietta ai toscani, e una salvezza sfumata. Ora è a quota due, e la doppia rete all'Empoli l'ha già messa in cascina. La doppia cifra è l'obiettivo, e poi magari la salvezza. Perché ripetersi va bene, ma cambiare il corso della propria storia sarebbe anche meglio.