Da idolo a carnefice: il sogno spagnolo di Kostas Manolas

Kostas Manolas è stato il grande eroe della notte dell'Olimpico contro il Barcellona. Il difensore greco, con la sua rete inattesa quanto sognata, ha eliminato i catalani facendo esultare milioni di tifosi giallorossi e gran parte dell'Italia. Quella rete ha avuto il sapore del riscatto italiano dopo l'eliminazione dal Mondiale in Russia e per tutti resterà un ricordo indelebile delle Champions targate giallorosso. Il giocatore di Di Francesco però, con quel gol, è diventato anche l'idolo dei tifosi del Real Madrid, che lo hanno eletto a piccolo eroe per aver eliminato gli odiati avversari del Barça.

I giornalisti locali, non fanno altro che chiedere di lui e di Cristiano Ronaldo. In pochi se lo aspettavano, tanto meno lo stesso Manolas, che ha definito la possibilità di ricevere un trattamento particolare, in positivo, come una cosa "divertente". La verità è che a lui di fatto non interessa niente di essere accolto come un eroe Blancos e che anzi farà di tutto per togliere il sorriso alle migliaia di tifosi madridisti che si assieperanno sugli spalti del Bernabeu. L'unico obiettivo di tutta la carriera del greco è quello di vincere, magari proprio alla Roma. Degli applausi per una "divertente" coincidenza, non gli interessa niente. Tifoso spagnolo avvisato, mezzo salvato.