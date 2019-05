© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un possibile doppio addio di due che, fino a poco fa, sembravano intoccabili. Incedibili. Invece, spiega Sky Sport, non lo sarebbero più in vista della prossima estate per la Juventus: potrebbero arrivare dunque sorprese per il futuro di Sami Khedira e di Mario Mandzukic.

Addio nonostante il rinnovo. I due intoccabili per Allegri ed entrambi freschi di rinnovo (il tedesco a inizio stagione, il croato poco più di un mese fa), non hanno più attaccato addosso il cartellino di 'incedibile'. Per entrambi il tempo comincia a lasciare i segni e dalle parti della Continassa potrebbero avviare proprio da lì la rivoluzione e il ringiovanimento.