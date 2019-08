Da Kessie a Calhanoglu: partenze deluxe in vista per il Milan

© foto di Federico De Luca

L'edizione oggi in ediola de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili uscite del Milan. I rossoneri cercano offerenti per Franck Kessie dopo che è sfumato l'addio per la Premier League. In uscita i terzini sinistri: SPAL, Parma e Atalanta sono su Diego Laxalt, può partire anche Ricardo Rodriguez che è seguito dallo Schalke 04 e occhio anche all'ipotesi di un sacrificato di lusso come Hakan Calhanoglu, seguito anche lui in Bundesliga (dal RB Lipsia, ndr).