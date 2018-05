Da Lazzari a Bonifazi: resta viva l'asse di mercato Spal-Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue serrata l'asse possibile tra Spal e Torino, raccontata oggi da La Nuova Ferrara in edicola. Manuel Lazzari è un nome caldo per i granata alla stregua di Alberto Grassi (che è di proprietà del Napoli) e Federico Viviani (che gli estensi riscatteranno dall'Hellas Verona). Il Torino potrebbe prestare il centrale Kevin Bonifazi, pensando eventualmente anche a inserirlo come contropartita per arrivare all'esterno qualora Lorenzo De Silvestri dovesse finire in Premier League.