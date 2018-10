Da Martial a Di Maria: l'Inter alla caccia del colpo a parametro zero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Caccia allo svincolato in quel di Milano, Tuttosport fa il punto sulle attenzioni dell'Inter: al primo posto c'è Anthony Martial, che non ha ancora rinnovato col Manchester United. Potrebbe essere il francese il grande colpo a parametro zero di Ausilio, che però continua a monitorare anche il "solito" e irraggiungibile Angel Di Maria. Dalla Francia al Portogallo: Eduardo Salvio non rinnova col Benfica, Hector Herrera è lontano dal prolungamento col Porto. Entrambi potrebbero tornare d'attualità per la causa nerazzurra. Come, tornando in Premier League, Mousa Dembelè, che il Tottenham non si affretta a blindare.