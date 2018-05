Da Mezzogiorno a mezzanotte. Sud sempre più ai margini della Serie A

Resiste solo il Napoli, che ha concluso al secondo posto, nonostante i 91 punti conquistati. Poi da Roma in giù praticamente nulla, col Cagliari come altra eccezione anche se localizzata dall'altro lato del mar Tirreno. Il Mezzogiorno d'Italia è sempre più ai margini della Serie A dopo l'ultimo campionato appena andato in archivio. Sono retrocesse Benevento e Crotone, sono salite (per ora) Empoli e Parma. Ai play-off ci sono ancora Palermo e Bari, certo, ma il Sud Italia da sempre in netta minoranza è oggi ancora più solo nel calcio che conta. Di seguito la suddivisione in attesa della conclusione dei play-off di Serie B che decreteranno l'ultima squadra che parteciperà alla Serie A 2018/19.

Nord Italia - Atalanta, ChievoVerona, Genoa, Inter, Juventus, Milan, Sampdoria, Torino, Udinese.

Centro Italia - Bologna, Empoli, Fiorentina, Lazio, Parma, Roma, Sassuolo, SPAL,

Sud Italia - Cagliari, Napoli.