Da Strinic a Ki fino al sogno Wilshere: per il Milan è mercato a zero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Milan. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha chiuso per Ivan Strinic in arrivo in regime di svincolo della Sampdoria come alternativa a Ricardo Rodriguez. Poi Pepe Reina dal Napoli ed è vicinissimo anche l'accordo con il coreano Ki Sung-Yueng dallo Swansea, centrocampista anche lui in scadenza coi gallesi in estate. Il grande nome, però, è Jack Wilshere, centrocampista dell'Arsenal. Un altro parametro zero nel mirino rossonero.