Da Sung-Yong Ki e Wilshere a Depay. Le strategie del Milan sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in entrata del Milan e spiega come dopo la chiusura degli accordi per Reina e Strinic a parametro zero, i rossoneri si muoveranno per altri colpi di spessore. Continuano i contatti per Sung-Yong Ki e Jack Wilshere, mentre più avanti si proverà l'assalto a Memphis Depay del Lione. Il tutto con un occhio alle possibili cessioni ,in primis quelle di Donnarumma e Suso.