Dal Barcellona, al Liverpool: Roma mai così bucata dal novembre 2015

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma non subiva almeno cinque gol in una singola partita dal novembre 2015: era la penultima sfida al Barcellona, ma a differenza di quanto accaduto all'Olimpico due settimane fa, i blaugrana non fecero alcuna fatica nell'imporsi sugli avversari italiani, allenati allora da Rudi Garcia. Messi, Suarez (entrambi due volte), Pique e Adriano regalarono alla Roma una delle più pesanti sconfitte europee della storia giallorossa: 6-1 il finale, col della bandiera siglato proprio da Dzeko, in gol anche stasera nella minirimonta che ha per lo meno acceso un piccola fiammella di speranza in vista della sfida di ritorno e in generale in ottica qualificazione.