Dal Bayern alla Juventus: Emre Can, carta d'identità del colpo per l'estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juventus. Che avrebbe accelerato fortemente, tanto da poterlo quasi considerare un calciatore bianconero per la stagione 2018/2019. Nato a Francoforte il 12 gennaio del 1994, cresce calcisticamente nella cantera del Bayern Monaco che però lo libera, avendo in rosa Luiz Gustavo, Bastian Schweinsteiger e Javi Martinez. Va al Bayer Leverkusen, il Bayern successivamente non usufruisce della clausola di riacquisto e vola in Inghilterra al Liverpool di Brendan Rodgers. Centrocampista di interdizione e riproposizione, può giocare perfettamente in un centrocampo a due ma pure a tre. Spada e fioretto, bastone e carota, Can è il prototipo del centrocampista moderno. Il Liverpool ha già acquistato Naby Keita dal RB Lipsia per la prossima estate e, impossibilitata causa volontà dei tedeschi ad anticipare l'affare, libererà Can solo a giugno. Quando diventerà, con tutta probabilità, un giocatore della Juventus a parametro zero.

Nome - Emre Can

Data di nascita - 12 gennaio 1994

Luogo di nascita - Francoforte sul Meno

Squadra - Liverpool

Carriera - Eintracht Francoforte (giovanili, 2006/2009); Bayern Monaco (giovanili, 2009/2012); Bayern Monaco (2012/2013); Bayer Leverkusen (2013/2014); Liverpool (2014/in corso)

Palmares - 1 Bundesliga (Bayern Monaco, 2012/2013); 1 Coppa di Germania (Bayern Monaco, 2012/2013); 1 Supercoppa di Germania (Bayern Monaco, 2012); 1 Champions League (Bayern Monaco 2012/2013); 1 Confederations Cup (Germania, 2017).