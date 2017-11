Dal Boca all'Argentina: "El Kichán de Anisacate" ha conquistato Sampaoli

© foto di Gaetano Mocciaro

La novità delle ultime convocazioni di Jorge Sampaoli per le prossime amichevoli con Russia e Nigeria (11 e 14 novembre) si chiama Cristian Pavón. Attaccante classe 1996, l'argentino di Anisacate sta esplodendo giorno dopo giorno in una delle più grandi fucine di talenti del Sudamerica, il Boca Juniors. E i risultati di quest'avvio di stagione parlano chiaro: tre gol e sei assist in otto presenze. Niente male per un calciatore di appena 21 anni, che in patria considerano l'erede di un certo Carlos Tevez. D'altronde, è stata proprio l'ottima prestazione offerta da Pavón contro il Belgrano lo scorso 29 ottobre (tre assist e palma del migliore in campo nella vittoria per 4-0 degli Xeneizes) a convincere il ct a testarlo in vista del Mondiale. Una sorpresa per tanti, ma non per chi conosce bene la Primera División. La prima convocazione con l'Albiceleste di Pavón premia infatti uno dei punti fermi della formazione di Guillermo Barros Schelotto, un esterno destro vecchio stampo, capace di spaccare le difese avversarie grazie a un dribbling e una velocità letteralmente devastanti. Diverse squadre europee lo hanno messo già da tempo nel mirino, "El Kichán" Pavón è pronto ora a mostrarsi al mondo intero. Ben accompagnato dal "Pipa" Darío Benedetto, suo compagno di squadra (e di reparto) sia al Boca che in Nazionale.