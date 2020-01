© foto di Giacomo Iacobellis

Secondo quanto riportato da O Globo è fissato per l’inizio della prossima settimana il vertice fra la dirigenza del Flamengo e gli agenti di Gabriel Barbosa per parlare del futuro dell’attaccante brasiliano di proprietà dell’Inter. Il clima che circonda l’affare è quello in cui regna l’ottimismo specialmente dopo i colloqui avuti a margine del Mondiale per Club.

Insidia europea - Nel frattempo l’agente di Gabigol Junior Pedrozo sta aspettando le proposte dei club europei con il West Ham che sarebbe pronto ad affondare il colpo e strappare ai brasiliani l’attaccante. Il Flamengo teme che l’accordo trovato in agosto ( 16 milioni di euro per l'80% dei diritti più il 20 per cento sulla futura rivendita) con l’Inter possa essere rivisto verso l’alto in caso di arrivo di offerte da altri club.