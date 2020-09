Dal Brasile: Douglas Costa verso l'addio alla Juve, torna in pista il Manchester United

UOL Esporte rilancia le voci di addio alla Juventus per Douglas Costa: secondo il sito brasiliano l'esterno carioca sarebbe stato messo in vendita dalla Vecchia Signora, con il Manchester United che tornerebbe ad essere una possibilità concreta per il suo futuro. L'ex Bayern Monaco sarebbe la prima scelta per i Red Devils dopo la fine delle trattative con il Borussia Dortmund per Jadon Sancho.