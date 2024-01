Ufficiale Douglas Costa torna a casa: il Fluminense annuncia il suo arrivo. Tutti i dettagli

Douglas Costa è un nuovo calciatore del Fluminense. A 33 anni, l'ex calciatore della Juventus ha deciso di tornare in patria firmando un contratto valido fino a luglio 2025 con il tricolor. "È una sensazione unica, era qualcosa che cercavo nella mia carriera. Dopo un po' di tempo lontano, volevo tornare di nuovo in Brasile. Adesso ho altri obiettivi e penso che venire al Fluminense in questo momento sia perfetto per me. Quello che cerco io, lo cerca anche il club. Il Fluminense è molto competitivo, negli ultimi anni è sempre arrivato lontano nelle competizioni. Questo è ciò a cui miro e che ho sempre ottenuto nella mia carriera", ha detto Douglas Costa che indosserà la maglia numero 90.

Douglas Costa dopo l'avventura alla Juventus è volato negli Stati Uniti per vestire, per due stagioni, la maglia dei Los Angeles Galaxy. "Vengo con una grande voglia di mostrare al mondo quello che so fare - prosegue -. I tifosi del Tricolor possono aspettarsi molta dedizione e prestazioni, poiché farò del mio meglio affinché possiamo emergere campioni di tutto ciò in cui competiamo".