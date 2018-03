Dal Nizza con furore. Cyprien è pronto al grande salto

"Ho un contratto col Nizza e qui sto bene". Le parole rilasciate qualche giorno fa da Wylan Cyprien non sono riuscite a spegnere i rumors attorno al futuro del centrocampista classe 1995, pescato dalla Ligue 2 e portato a Nizza per 5 milioni di euro. Dotato di ottima tecnica, buon tiro e visione di gioco, Cyprien potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare la mediana ad esempio dell'Inter, che già da tempo osserva il giocatore. Tra i club ci sono ottimi rapporti - vista l’operazione Dalbert - e già in diverse circostanze emissari nerazzurri hanno seguito con molta attenzione le prestazioni del calciatore riscontrando buone sensazioni.

Data di nascita: 27 luglio 2016

Squadra di appartenenza: Nizza

Scadenza di contratto: 2021

Squadre interessate: Inter