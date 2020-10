Dal Pino positivo, Assemblea rinviata. Il punto sulla riunione che può segnare una svolta storica

La riunione che può segnare un passaggio storico nell’evoluzione della Serie A si terrà martedì 13 ottobre e non più questo venerdì. Non più all’hotel Hilton come era stato pianificato, ma in video-conferenza. Il rinvio - sottolinea il Corriere della Sera - si è reso necessario essenzialmente per due motivi: attendere il recupero del presidente di Lega Dal Pino - risultato positivo ieri al coronavirus - figura centrale nel richiamare l’interesse dei fondi di private equity sul nostro calcio e concedere tempo all’advisor finanziario Lazard di completare le analisi comparative delle offerte delle due cordate.

La situazione - La proposta dell’asse Cvc-Advent e Fsi, considerata come la più appetibile dai grandi club, è di 1,625 miliardi per entrare come socio al 10% nella media company per gestire e commercializzare i diritti televisivi. L’asse Bain-Nb Renaissance - continua il Corriere della Sera - ha formulato due tipi di offerte. Una si basa su una partnership che prevede la costituzione di una società per lo sfruttamento dei diritti e la cartolarizzazione di essi, contemplando inoltre la rinuncia agli utili nei primi tre anni di rapporto e un ruolo più decisionale da parte dell’assemblea. L’altra sulla falsariga di quanto già proposto da Lotito contempla la creazione di un’associazione temporanea di imprese, con versamento di un anticipo da 400 milioni e la partecipazione al 10% dei ricavi della Lega sopra il minimo garantito. In pole position resta Cvc-Advent e Fsi. Martedì si voterà la proposta a cui concedere un’esclusiva per 3-4 settimane. Ci sarà da discutere ma per allora Dal Pino conta di tornare in pista.