Dal Portogallo: il Porto prova a ricucire lo strappo con Hector Herrera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Porto prova a ricucire il rapporto con Hector Herrera, centrocampista in scadenza la prossima estate che piace a diversi club italiani, Roma e Inter su tutti. Secondo O Jogo le parti in causa si sono incontrate nei giorni scorsi con l'obiettivo di appianare le divergenze per provare a riaprire il discorso legato al rinnovo di contratto del messicano.