Dal Portogallo, Juventus e Arsenal sulle tracce di Piccini

Torna caldo per la Juventus il nome di Cristiano Piccini, ex terzino della Fiorentina ora allo Sporting Lisbona. Come riportato dal Journal do Noticias, sulle tracce del 25enne ci sarebbe non solo la formazione bianconera ma anche l’Arsenal. Per strappare il calciatore ai portoghesi potrebbero essere necessari circa 18 milioni di euro.