Dall'Albania: Napoli-Hysaj ai ferri corti, c'è il Chelsea. Lainer il sostituto

C'è dell'altro dietro le ultime esclusioni dai titolari di Elseid Hysaj? Sì, secondo i colleghi albanesi di Telesport, che raccontano di un Aurelio De Laurentiis infastidito dalla richiesta di aumento arrivata dall'entourage del terzino albanese. La situazione legata al suo rinnovo non si è ancora sbloccata e dall'Albania provano a spiegare il motivo: Hysaj guadagna 1,8 milioni di euro, ne avrebbe chiesti 3,2 per prolungare e dal Napoli non sarebbero disposti ad accontentarlo. Anche da questo sarebbe dettata - il condizionale è d'obbligo - la scelta di Ancelotti di lasciarlo fuori nelle gare importanti di Champions League.

Ma c'è dell'altro dalla medesima fonte albanese. Adesso - si legge - sarebbero molto alte le probabilità di vedere Hysaj con la maglia del Chelsea, probabilmente a partire dalla prossima stagione. Il terzino sarebbe è in contatto costante con Maurizio Sarri e il Napoli avrebbe già sondato nuovamente il terreno per Stefan Lainer per sostituire l'ex Empoli. La richiesta del Salisburgo è di 15 milioni, ma i dirigenti azzurri non vorrebbero spingersi oltre i 10, scrivono ancora in Albania.