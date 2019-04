Dall'euforia all'apatia in 7 giorni. Samp, l'Europa ora si allontana

© foto di Insidefoto/Image Sport

"La gara con il Bologna ci dirà se saremo ancora in corsa per l'Europa", così il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo dopo la bella, euforica, vittoria nel Derby della Lanterna con il Genoa. La risposta dopo la partita del Dall'Ara contro il Bologna, è sicuramente negativa. Una battuta d'arresto importante per i blucerchiati, sia per quanto riguarda la classifica, sia per il gioco mostrato da Quagliarella e compagni.

La Sampdoria adesso ha 48 punti in classifica ed occupa il nono posto in classifica, staccata di ben cinque lunghezze dal sesto posto, valido per l'Europa League, attualmente occupato dal Torino (con Atalanta e Roma che ancora devono scendere in campo). Una distanza che ormai appare difficile da colmare per i blucerchiati, anche perché le avversarie davanti, eccezione fatta per l'inaspettato ko della Lazio, non hanno nessuna intenzione di rallentare.

Quello che preoccupa è la trasformazione della Samp dopo la bella vittoria con il Genoa: Quagliarella e Defrel non pervenuti, Tonelli e Audero disastrosi, centrocampo senza mordente. Così l'Europa diventa impossibile, a prescindere dai risultati delle altre. Il rischio, adesso, è quello di un finale di stagione anonimo per i blucerchiati. E sarebbe davvero un peccato dopo quanto fatto vedere in campionato da Quagliarella e compagni.