Dall'Inghilterra: Buffon, oltre al Liverpool c'è il Manchester City

© foto di Federico Gaetano

Non solo il Liverpool, ma anche il Manchester City starebbe cercando di convincere il portiere Gianluigi Buffon a chiudere la carriera in Premier League. Il numero uno bianconero ha annunciato ieri in conferenza stampa il suo addio alla Juventus, dichiarando però di aver ricevuto buone offerte per continuare a giocare. Lo riporta il Sun.