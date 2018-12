© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey infiamma il mercato. Il centrocampista, che a fine stagione lascerà l'Arsenal a parametro zero, piace a tanti. Nelle ultime settimane si è parlato di un accordo di massima con il Bayern Monaco, ma secondo The Indipendent la corsa è ancora aperta. E la Juve è in prima fila proprio con i tedeschi. Non si sottovaluti, però, nemmeno l'interesse del Real Madrid.