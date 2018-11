Dall'Inghilterra, l'Inter non accetterà meno di 115 milioni per Skriniar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto afferma questa mattina il Daily Mail in Inghilterra, l'Inter ha fatto sapere alle squadre interessate che non prenderà in considerazione offerte minori di 100 milioni di sterline, ovvero circa 115 milioni di euro, per il difensore sloveno Milan Skriniar. Il Manchester United è molto interessato all'ex Sampdoria, ma il prezzo richiesto al momento pare essere ritenuto troppo elevato.