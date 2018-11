Dall’Inghilterra: le big di Premier pazze di Skriniar e Milenkovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Occhi in Italia per le big di Premier League. La ricerca di un difensore centrale di valore sconfina nel nostro campionato ed obbliga alcune delle società più importanti d’Inghilterra a valutare le primizie offerte dalla serie A. Secondo quanto riportato dalla stampa d’OltreManica, infatti, sia il Chelsea che il Manchester United avrebbero necessità di rafforzare i rispettivi reparti arretrati ed avrebbero individuato in Milan Skriniar dell’Inter e Nikola Milenkovic della Fiorentina i profili giusti per le proprie esigenze. Impossibile che già a gennaio ci possano essere sviluppi in questo senso, ma di certo le voci così insistenti potrebbero spingere nerazzurri e viola a blindare i propri gioielli per tenerseli stretti anche per il futuro anteriore.