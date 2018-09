Dall’Inghilterra: le milanesi tentano lo sgarbo a Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In più di una circostanza Cesc Fabregas ha sfiorato di legare il proprio destino alla serie A. Il centrocampista Catalano è stato seguito da Juventus, Inter e Milan in diversi momenti della sua carriera, senza però che le dinamiche legate ad un suo possibile trasferimento collimassero con le possibilità delle tre squadre del nostro paese. Ora l’occasione sembra decisamente più propizia: il centrocampista del Chelsea ha un contratto con i Blues che vedrà la sua naturale scadenza al termine della stagione in corso, offrendo di conseguenza ai club a lui interessati l’opportunità di lavorare per trovare un accordo già a partire dal mese di gennaio. Express ha individuato le due milanesi come spiragli più plausibili per uno sbocco tricolore, tra qualche settimana si entrerà nel vivo: Sarri permettendo...