Dalla Fiorentina al Cagliari: l'Atalanta fa 8 vittorie di fila. E segna un nuovo record

Nuovo record per l’Atalanta di Gasperini che con la vittoria per 1-0 sul campo del Cagliari coglie l’ottava vittoria di fila in Serie A superando le strisce vincenti fatte segnare nel 2013-14 e nel 2016-17. Solo una volta la squadra bergamasca aveva ottenuto lo stesso numero di successi consecutivi, nel 1994-95, ma all’epoca militava in Serie B. Si tratta dunque di un prima volta assoluta per la massima serie. A cadere sotto i colpi della truppa di Gasp sono state nell’ordine: Fiorentina, Roma, Lecce, Sassuolo, Lazio, Udinese, Napoli e appunto Cagliari. Non certo un calendario sulla carta semplice.