Dalla Lazio...alla Lazio: Di Francesco riparte con la sua Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A volte il destino fra brutti scherzi. Nessuna frase fatta. Nessuna ricerca di una stucchevole retorica. Semplicemente la constatazione dei fatti e di quanto ieri l’urna di Milano ha regalato ad Eusebio Di Francesco. La Sampdoria inizierà la Serie A 2019-2020 in una notte di fine estate in casa contro la Lazio. Il pensiero del tecnico abruzzese, almeno solo per un momento, non può non tornare indietro a quel derby di inizio marzo. Fu la sua ultima partita in campionato da allenatore della Roma e Caicedo, Immobile e Cataldi fecero traballare la sua panchina fino all’esonero che maturò pochi giorni dopo al termine del ritorno degli ottavi di finale perso 3-1 contro il Porto. Un’avventura che finì dopo solo un anno e mezzo e che ha comunque portato grandissime gioie come il 3-0 casalingo contro il Barcellona che valse le semifinali di Champions League.

Testa solo alla Sampdoria - Solo per un momento. Poi le energie del tecnico blucerchiato saranno, come lo sono da inizio luglio, concentrate solo ed esclusivamente sulla Sampdoria e sulla sua squadra che sta prendendo forma. Non sarà quindi una sorta di derby personale, la stracittadina per lui sarà soltanto alla quartultima di campionato, il 15 dicembre e il 3 maggio, contro il Genoa. Contro i biancocelesti della Capitale sarà dunque l’inizio di un percorso che l’allenatore abruzzese ha voluto fortemente per rimettersi in gioco, come ha dichiarato proprio nella conferenza stampa di presentazione.

Settembre di fuoco - Sarà un inizio col botto per Quagliarella e compagni. Il primo mese di partite saranno molto impegnative. Dopo il team di Simone Inzaghi, Di Francesco sarà chiamato ad un altro Amarcord in casa del Sassuolo. Qui inizia un ciclo di ferro importante con la Samp impegnata al San Paolo contro il Napoli per poi tornare a Marassi contro il Torino di Walter Mazzarri. Il turno infrasettimanale proporrà la trasferta di Firenze per poi tornare nuovamente in casa contro l’Inter. Un inizio in salita per gli uomini di Eusebio Di Francesco. Nessun spazio per i ricordi. Ma concentrarsi solo sul cammino della sua Sampdoria.