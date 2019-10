Dalla Roma alla Roma, Ranieri-Sampdoria tra corsi e ricorsi storici

© foto di Federico Gaetano

Dalla Roma alla Roma. Ma, stavolta, su una panchina diversa. Claudio Ranieri è, ufficialmente, il nuovo allenatore della Sampdoria. E, dunque, anche il prossimo avversario in campionato dei giallorossi (domenica 20 ottobre).

Le coincidenze, però, non finiscono qui. Proprio come l'anno passato, mister Ranieri ha sostituito infatti a stagione in corso l'esonerato Eusebio Di Francesco. Non certo su una panchina qualsiasi, visto che l'ex Leicester adesso allenerà esattamente la squadra che nell'aprile del 2010 lo privò del sogno Scudetto con la formazione capitolina.

Corsi e ricorsi storici, un copione che neanche il miglior sceneggiatore in circolazione avrebbe potuto rendere così accattivante. Senza dimenticare, ovviamente, l'esordio da calciatore di un giovanissimo Ranieri con la maglia della Roma: Genoa-Roma 2-1, 4 novembre 1973. Dove, se non al Ferraris?