© foto di Federico De Luca

Dalla Serbia arriva la conferma che la Fiorentina avrebbe già chiuso per Dusan Vlahovic. E' quanto rivela il portale serbo HotSport.rs, secondo cui la società viola avrebbe chiuso appunto l’affare per il giovane attaccante classe 2000 del Partizan Belgrado. 1,5 milioni di euro più bonus è la cifra assicurata il club per il giocatore che dal 1° luglio diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina ma che resterà in prestito al Partizan, con ingaggio pagato interamente dalla società viola. A riportarlo è Firenzeviola.it.