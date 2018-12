© foto di Dimitri Conti

Il campionato italiano si prepara a salutare un nuovo calciatore, che si affaccia per la prima volta al contesto della Serie A. Si tratta dell'attaccante serbo Filip Stuparevic, puntero millennial - è un classe 2000 - pronto a lasciare il Vozdovac, in patria, per affacciarsi nell'élite del calcio europeo. Come affermano colleghi serbi, e come confermato anche dal ds del suo attuale club Goran Grkinic, il calciatore è stato ufficialmente ceduto al Watford. La società inglese, che rientra nell'area di influenza della famiglia Pozzo, girerà il 18enne attaccante in prestito all'Udinese per i prossimi sei mesi. Davide Nicola avrà così a disposizione una possibile arma in più fino a giugno.