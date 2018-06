Dalla Spagna: il sogno del Napoli è il ritorno del Matador Cavani

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il portale Fichajes.net fa il punto sul mercato del Napoli dopo l'approdo in panchina di Carlo Ancelotti. Per rinforzare la rosa, la società avrebbe individuato quattro elementi: David Luiz per la difesa, Arturo Vidal e Adrien Rabiot a centrocampo ed Edinson Cavani per l'attacco. Il ritorno del Matador è difficile ma l'uruguaiano è un attaccante che si inserirebbe perfettamente negli schemi del mister emiliano.