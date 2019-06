Dalla Spagna: Inter alleata del Real, suggestione Bale e tre obiettivi

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Inter guarda in casa Real Madrid per rinforzare la rosa di mister Antonio Conte. Sarebbero quattro, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, i profili analizzati dai nerazzurri in vista della prossima stagione: Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez e Mateo Kovacic. Giocatori che, per motivi diversi, potrebbero lasciare il Bernabéu all'interno del processo di rinnovamento messo in atto da Zidane e Florentino Pérez.

Bale solo un sogno, tre obiettivi concreti - Se la suggestione Bale, a causa degli elevati costi, resta una pista molto difficile da percorrere, i due canterani Nacho e Lucas, così come Kovacic di ritorno dal prestito dal Chelsea, sarebbero stati richiesti espressamente dal nuovo allenatore nerazzurro. Con l'Inter destinata così a diventare una sorta di "alleato" sul mercato del Real Madrid, permettendo ai blancos di sfoltire la rosa in uscita dopo i botti in entrata di questi ultimi giorni.