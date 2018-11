Dalla Spagna: Milan pronto all'affondo per Benzema, sul piatto 65 milioni

Fonte: milannews.it

© foto di J.M.Colomo

Milan a caccia di un altro grande attaccante da affiancare a Gonzalo Higuain. Secondo quanto rivela Don Balón, il club rossonero sarebbe pronto a mettere sul piatto 65 milioni per Karim Benzema, con uno stipendio pari a quello attualmente percepito al Real Madrid. Ma l'attaccante francese non sembra intenzionato a lasciare i Blancos, mentre Florentino Perez vorrebbe inserirlo in uno scambio con l'altra squadra di Milano, l'Inter, per riuscire a vestire di merengues Mauro Icardi. Intrigo Milano-Madrid.