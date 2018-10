Dalla Spagna: Real-CR7, 100 giorni dopo l'addio non convince nessuno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo-Real Madrid, 100 giorni dopo l'addio non convince nessuno. Con questo titolo, il quotidiano di Madrid AS commenta a 100 giorni di distanza la decisione del Real Madrid di cedere Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Sconfitto nella Supercoppa Europa, la squadra di Madrid - nonostante un buon avvio di Liga - è alle prese con un periodo piuttosto complicato. Pure l'avvio di stagione di CR7 alla Juventus non è stato dei più semplici e, si legge, c'è da sottolineare come solo dopo l'addio da Madrid sia esplosa l'inchiesta del Der Spiegel riguardante l'accusa di violenza sessuale lanciata al campione portoghese da un'ex modella statunitense.