© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nome di Hector Herrera, centrocampista in scadenza nel Porto, continua a circolare con una certa insistenza in Italia, soprattutto accostato a Inter e Roma. Secondo As, però, sul messicano ci sarebbe una concorrente di tutto rispetto: il Real Madrid, tramite il suo allenatore Julen Lopetegui, avrebbe infatti incontrato il giocatore nell'hotel Yeatman di Oporto. Il tecnico ha allenato il centrocampista nell'esperienza al Porto e vorrebbe portarlo a Madrid per riempire la casella lasciata vuota da Kovacic.