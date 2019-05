Dalla Spagna: Thauvin nel mirino di Chelsea e Inter, c'è anche l'offerta

© foto di Federico Gaetano

La Real Sociedad si è interessata negli ultimi giorni a Florian Thauvin dell'Olimpique Marsiglia, fantasista che potrebbe concludere la propria parabola in Francia nella prossima estate. Tuttavia, secondo As, il giocatore è valutato già una cifra irraggiungibile per i baschi, circa 50 milioni di euro; inoltre la concorrenza rappresentata da due club come Chelsea e Inter, che hanno già presentato un'offerta, mette la formazione iberica in una posizione difficile stando al quotidiano spagnolo.