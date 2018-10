Dalla Svezia: Fiorentina a un passo dal 2001 Kevin Ackermann

Leicester, squadra al King Power per rendere omaggio al presidente

Dall'Argentina: il Real Madrid ha bloccato Palacios. Arriverà in estate

Brasile, ex calciatore del Sao Paulo brutalmente ucciso

Fenerbahce, anche Zinedine Zidane fra i candidati per la panchina

Mahrez dedica il gol al presidente Vichai, i tabloid: "E' per te, boss"

PSG, L'Equipe e il consiglio a Tuchel: "Non ti arrabbiare"

Real Madrid, in corso il primo allenamento della gestione Santiago Solari

Tottenham, rinnovo fino al giugno 2024 per Dele Alli

Real Madrid, spogliatoio e contratto frenano l'arrivo di Conte in estate

Real Madrid, out Varane e M.Diaz: per entrambi problema muscolare

Dele Alli: "Sto benissimo al Tottenham, eccitato per quel che verrà"

Dramma Leicester, l'ex Mahrez: "Srivaddhanaprabha come un padre"

Kevin Ackermann , talento diciassettenne del BK Häcken , secondo il giornale svedese ' GT ' è molto vicino al trasferimento alla Fiorentina. I club starebbero trattando la cessione del classe 2001 e la chiusura della trattativa sembrerebbe a un passo. Tuttavia, il direttore sportivo del Häcken, Sonny Karlsson, non ha voluto commentare la faccenda. La Fiorentina lo avrebbe chiesto per inserirlo nella squadra Primavera.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy