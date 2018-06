Dall’Inghilterra: assalto Newcastle per Ferrari del Sassuolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’interesse della Premier League per i talenti di casa nostra non accenna a diminuire. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, infatti, il Newcastle avrebbe messo nel mirino il difensore del Sassuolo GianMarco Ferrari. Il giocatore ha ben impressionato nel corso dell’ultima stagione disputata in prestito alla Sampdoria, ed i Magpies di conseguenza sembrano intenzionati ad intavolare una trattativa per aggiudicarsene i diritti sportivi anticipando la concorrenza dei tanti club di casa nostra che lo hanno messo nel mirino.