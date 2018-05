Dalle polemiche agli applausi. Oliver migliore in campo della FACup

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Oliver shines", titola questa mattina il The Sun nella sua analisi della finale di FA Cup vinta dal Chelsea contro lo United di Mourinho. Per il tabloid l'arbitro Michael Oliver, ovvero lo stesso del ritorno dei quarti di finale di Champions fra Real Madrid e Juventus, è stato per distacco il migliore in campo, sbagliando poco o nulla nell'arco dei 90 minuti. Un bel riconoscimento per il fischietto britannico dopo le furibonde polemiche successive al rigore decisivo assegnato ai Blancos per fallo di Benatia su Lucas Vazquez.