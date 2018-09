Dallo scippo alla Samp ai problemi in campo: Zaza a caccia del sorriso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'infortunio di Iago Falque sembrava avergli spalancato la strada ma dopo la gara d'esordio contro il Napoli il posto da titolare di Simone Zaza è già a rischio. Il Torino ha giocato sicuramente la sua peggior partita nella sfida di domenica contro gli azzurri e per la gara di domani contro l'Atalanta Walter Mazzarri sta pensando a Roberto Soriano alle spalle di Andrea Belotti, per quella che sarebbe una prima, parziale, bocciatura per l'attaccante arrivato l'ultimo giorno di mercato dal Valencia. E pensare che lo scorso 17 agosto quello del Toro fu una sorta di scippo alla Sampdoria, anche aveva già l'accordo con il club spagnolo per il ritorno in Serie A dell'ex Juventus.

L'affinità con Belotti è tutta da migliorare e nel corso delle prossime settimane il tecnico granata dovrà lavorare molto sotto questo aspetto, per mettere entrambi nella migliore condizione di rendere al meglio. Nel frattempo però Zaza non può certo sorridere, visto che rischia già di perdere il posto, dopo solo una presenza da titolare e con Iago Falque che presto tornerà a disposizione dopo l'infortunio.