Danilo gela la Juventus: "Sono felice a Madrid, voglio fare la storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dall'emittente brasiliana SportTV, il difensore del Real Madrid Danilo ha commentato le voci di mercato che lo vedono coinvolto: "A Madrid non è facile giocare, la pressione mediatica è la cosa peggiore e un piccolo errore può diventare grandissimo. Ma non vedo l'ora che inizi la prossima stagione, sono molto felice qui e voglio fare la storia con questa squadra. Sono abituato a giocare sempre 35 o 40 match in ogni stagione e quest'anno ho giocato 26 gare ma alla fine della stagione ho riconquistato la mia autostima".