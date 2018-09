Danimarca-Galles, le formazioni ufficiali: Stryger Larsen dal 1', Bale punta

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. I motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

Ad Aarhus, ore 18, sono pronte ad affrontarsi Danimarca e Galles . Queste le formazioni ufficiali delle due Nazionali, in campo per la fase a gironi della UEFA Nations League (Lega B - Gruppo 4):

