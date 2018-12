© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Darmian, terzino del Manchester United, parla così ai microfoni di Sky del momento che stanno vivendo i Red Devils: "Non è stato un inizio di stagione perfetto, mancano ancora tante partite e cercheremo di ridurre il gap con le prime. Sono contento di essere tornato a giocare, ma la cosa più importante era vincere. Dobbiamo migliorare i nostri risultati, sono molto orgoglioso di giocare in un club come il Manchester United anche se l'Italia mi manca molto".