Darmian jolly per Allegri: un solo acquisto per due ruoli scoperti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Darmian è vicino al ritorno in Italia e la Juventus è pronta a chiudere il colpo relativo all'esterno del Manchester United, per puntellare le corsie laterali orfane di Kwadwo Asamoah e Stephan Lichtsteiner. Un acquisto che sta passando abbastanza sotto traccia ma che in un colpo solo potrebbe risolvere diversi problemi per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha a disposizione Mattia De Sciglio e Alex Sandro e in più tornerà anche Leonardo Spinazzola dopo il prestito all'Atalanta, ma per quest'ultimo il tecnico livornese dovrà attendere ancora un po' visto che dopo l'infortunio il giocatore ne avrà per circa sei mesi.

Ecco perché il nome di Darmian è importante per i bianconeri, vista anche la sua duttilità e la sua capacità di poter essere impiegato su entrambe le fasce. Il mercato di Beppe Marotta per quel che riguarda gli esterni difensivi potrebbe non essere chiuso, neanche dopo che sarà arrivato l'ex Torino, ma per il momento Allegri avrebbe comunque delle valide alternative, anche se forse non basterebbero, visto che nella prima parte della stagione il calendario sarà come sempre molto fitto, tra campionato e Champions League.