© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Matteo Darmian, ex di Milan e Torino, in vista della sfida di questa sera a San Siro: "Milan-Toro è il film della mia vita: il club che mi ha cresciuto e quello che mi ha fatto fare il salto di qualità. Mi aspetto una partita tirata, combattuta. Sulla carta è leggermente favorito il Milan perché gioca in casa, ma le partite vanno sempre giocate. Il Milan? Una scuola di vita. Avevo 10 anni, dopo un po’ di provini arrivò la notizia che mi avevano preso. Entro bambino, me ne vado a 19 anni. Ringrazierò sempre la società. Quando mi sono affacciato in prima squadra c’era un Milan fortissimo: giocare qualche partita in mezzo a quei campioni mi ha riempito di orgoglio dandomi la forza per arrivare ad alto livello. Rimpianti non ce ne sono: ero molto giovane, volevo giocare, feci le mie scelte e il club le sue. Gattuso? Anche in allenamento si vedeva il suo carisma e la sua volontà che trasmette oggi da allenatore. Ma il tecnico Gattuso non è solo questo: sta dimostrando di avere delle belle idee. Elliot? Stanno ricostruendo nella maniera giusta. Vogliono riportare il Milan dov’è giusto che sia. Ci riusciranno".