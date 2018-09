Darmian-United sarà addio. Juve e Inter sempre alla finestra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A gennaio non potrà che essere addio fra Matteo Darmian e il Manchester United. Secondo quanto riportato da Tuttosport i soli 90' in campo vissuti dall'ex Toro in questa prima parte stagione sono un segnale chiaro che la sua avventura all'Old Trafford sia conclusa. In Italia, in vista del mercato invernale, rimangono vivi gli interessamenti di Juventus e Inter.