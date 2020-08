De Laurentiis blinda la squadra per paura del virus: Napoli a Barcellona in una bolla

L'edizione odierna di Tuttosport parla delle preoccupazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito alla trasferta catalana della sua squadra. De Laurentiis già da tempo si lamenta della sede scelta per il match, vista l'impennata di casi in alcune zone della Spagna (fra cui la Catalunya), e secondo il quotidiano avrebbe deciso di "chiudere" la squadra dentro una sorta di bolla per evitare occasioni di contagio.

Nello specifico i giocatori, una volta atterrati a Barcellona, saranno scortati direttamente in hotel, prenotato per intero per l'occasione. All'interno, ogni giocatore sarà in camere singole e potrà lasciare l'hotel solo per dirigersi allo stadio in occasione della partita. Finito il match, poi, la squadra farà subito ritorno a Napoli.